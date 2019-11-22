Інвентаризація держземлі: в комітеті Ради повідомили, коли наведуть порядок в Геокадастрі, фото: pixabay

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Ракурс

Геокадастр в Україні планують впорядкувати.

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Державний земельний кадастр і Державний реєстр юридичних осіб та підприємців та громадських формувань проведуть нагляд за накопиченням великих земельних площ. Микола Сольський, глава парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, розповів в інтерв’ю виданню «Факти» подробиці.

З’ясувалося, що в 2018 році тільки 73,4% всіх населених пунктів мали встановлені, але не зовсім інвентаризовані кордони. З 29 млн га є відомості тільки про 6,4 млн.

Існують різні причини відсутності інвентаризації держземлі. До 1 серпня 2020 року цей процес планують завершити.

Найбільшу кількість претензій представники комітету вислухали при обговоренні повноважень щодо розпорядження державними землями. Зараз розглядаються варіанти про надання інструментів, які дозволять знизити корупційні ризики, зроблять процес більш прозорим.

Раніше Сольський заявив, що ринок землі в Україні слід проводити через аукціон. Лот повинен бути виставлений з показником максимум 20 га.