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Инвентаризация госземли: в комитете Рады сообщили, когда наведут порядок в Геокадастре, фото: pixabay

Инвентаризация госземли: в комитете Рады сообщили, когда наведут порядок в Геокадастре

22 ноя 2019, 15:52
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Геокадастр в Украине планируют упорядочить.

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Государственный земельный кадастр и Государственный реестр юридических лиц и предпринимателей и общественных формирований проведут надзор за накоплением крупных земельных площадей. Николай Сольский, глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, рассказал в интервью изданию «Факты» подробности.

Выяснилось, что в 2018 году только 73,4% всех населенных пунктов имеют установленные, но не совсем инвентаризированные границы. Из 29 млн га есть сведения только о 6,4 млн.

Существуют разные причины отсутствия инвентаризации госземли. До 1 августа 2020 года этот процесс планируют завершить.

Наибольшее количество претензий представители комитета выслушали при обсуждении полномочий по распоряжению государственными землями. Сейчас рассматриваются варианты о предоставлении инструментов, которые позволят снизить коррупционные риски, сделают процесс более прозрачным.

Ранее Сольский заявил, что рынок земли в Украине следует проводить через аукцион. Лот должен выставляться с показателем не больше 20 га.


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