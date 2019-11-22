Новая разработка ученых. Фото: Виртуальная реальность

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Ракурс

Новая разработка ученых позволит ощущать прикосновения на расстоянии. Беспроводной датчик будет использоваться для виртуальной и дополненной реальности.

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Устройство было разработано совместными усилиями инженеров из Китая и США. Новый беспроводной интерфейс будет задействован для будущих разработок с технологиями виртуальной и дополненной реальности. Пользователи смогут ощущать как человеческие прикосновения, так и генерируемые компьютером. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на статью из журнала Nature.

Согласно заявлению создателей, их датчик представляет собой эластичный пластырь с электродами и сенсорами, который прикрепляется к коже пользователя. При этом он не сгибается, а принимает естественные формы ладони.

Передачей прикосновения занимаются встроенные моторы. Их вес не превышает 1,4 г. Они состоят из катушки и постоянного магнита. Когда пользователь передает владельцу пластыря прикосновение, на катушку поступает ток, а имеющийся магнит начинает вибрировать с частотой этого тока. Именно так и создается ощущение прикосновения.

Инженеры отмечают, что созданное ими устройство имеет очень низкий уровень энергопотребления. В ближайшее время они планируют заняться его доработкой, чтобы вывести на массовое производство.

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