Попугай говорящий

https://racurs.ua/2296-kak-popugay-pomog-raskryt-prestuplenie-5-udivitelnyh-istoriy.html

Ракурс

Большинство пернатых умеют лишь петь. Но некоторые способны научиться говорить. И если говорящий попугай станет свидетелем преступления, он вполне может вас сдать.

1. Подозрительное воркование

Женщина из Кувейта, где прелюбодеяние запрещено законом, в течение некоторого времени подозревала, что ее муж изменяет ей с их домработницей. Были небольшие признаки: например, когда она рано вернулась домой с работы и заметила, что супруг нервничает.

Когда домашний попугай начал произносить непривычные любовные слова, женщина решила поделиться своими подозрениями с полицией. Ведь если муж не говорил таких вещей ей, то как попугай мог выучить их? Однако поскольку оказалось невозможным доказать, что попугай не слышал этих фраз из телевизора, показания птицы были признаны недопустимыми.

2. Это не мое имя

Африканский серый попугай по кличке Зигги тоже помог выявить измену. Хозяин птицы однажды с удивлением услышал, как его питомец сказал: «Привет, Гари!», когда зазвонил телефон его девушки. Но ведь мужчину звали не Гари.

Спустя некоторое время он услышал, как попугай сказал: «Я люблю тебя, Гари». А еще издал звук, похожий на поцелуй, когда услышал имя Гари по телевизору. Мужчина поговорил со своей девушкой, и та призналась, что у нее был роман с Гари. С девушкой пришлось расстаться. Но мало того — когда попугай продолжал болтать о Гари голосом бывшей, мужчина был вынужден также отказаться от своего питомца.

3. Демонический смех

Даже когда других доказательств уже достаточно, попугай может привнести неожиданную нотку в расследование преступления. Когда в доме в Южной Каролине обнаружили умирающую пожилую женщину, покрытую пролежнями, ее дочь обвинили в жестоком обращении со старшими и пренебрежении (мать умерла на следующий день).

Полиция тем временем заметила, что домашний попугай неоднократно кричал, прося о помощи, а затем смеялся. Следствие решило, что птица имитирует взаимодействие между матерью и дочерью: мать просит о помощи, а дочь в ответ смеется.

4. Повторяя последние слова

После того как в Мичигане в собственном доме был найден застреленным мужчина, его попугай продолжал повторять диалог, чередуя мужской и женский голоса: «Убирайся!» — «Куда я пойду?» — «Не вздумай стрелять!»

Его жене, которая, по мнению полиции, пыталась покончить с собой, но ей это не удалось, было предъявлено обвинение в убийстве, ее осудили в 2017 году.

5. Сдай преступника

Истории о попугаях, которые сдали преступника, известны еще с XIXвека. Лидер парижского преступного синдиката Виктор Шевалье сбежал со своим любимым попугаем из резиденции, где жил с женой Мари, прежде чем полицейские ворвались в его дом.

Когда офицера вызвали в другое место для, казалось бы, несвязанного обыска, он услышал, как попугай крикнул: «Тотор! Рири!» — это были ласковые прозвища Виктора и Мари. Виктор был пойман и арестован.

Перевод с английского: Людмила КРЫЛОВА

Источник: http://mentalfloss.com/article/88127/5-times-jig-was-because-parrot-squawked