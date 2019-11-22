Наслідки негоди в Кирилівці, фото: twitter.com/Rinakrm

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Потужний шторм призвів до затоплення 30−40 баз відпочинку на азовському курорті Кирилівка.

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Пориви вітру до 28 м/с призвели до підвищення рівня води в регіоні на рівень до одного метра. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті було затоплено прибережну смугу та сходи, що ведуть до пляжів.

Також від суходолу виявився відрізаним острів Бірючий, який раніше з'єднував із сушею перешийок.

Зазначається, що сполучення Кирилівки з розташованим на Федотовій косі селом Степок не порушене, проте в деяких місцях на дорозі трапляються переливи води висотою до 15 см.

У ДСНС зазначають, що в цьому регіоні щорічно виникають подібні ситуації.

Бази відпочинку тому і будуються на сваях, аби убезпечити будівлі від проникання морської води всередину, — наголошують у відомстві.

Крім того, в місті Бердянську штормовий вітер призвів до обриву лінії електропередач. В результаті відучора частина мешканців міста лишаються без світла, повідомляє телеканал «Прямий» з посиланням на прес-службу «Запоріжжяобленерго»

Сьогодні аварійні бригади за сприятливих погодних умов планують провести роботи з відновлення енергопостачання, однак наразі в місті зберігається штормова погода, пориви вітру сягають швидкості 20 м/с.

Нагадаємо, через шторм вчора ввечері біля Одеси зірвало з якоря й понесло в напрямку міста невеликий танкер «Делфі».