В Хмельницком представили нового руководителя ОГАhttps://racurs.ua/n129811-v-hmelnickom-predstavili-novogo-rukovoditelya-oga.htmlРакурс
Дмитрий Габинет стал новым председателем Хмельницкой областной государственной администрации.
Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов по поручению президента Владимира Зеленского 22 ноября представил общине нового губернатора Хмельнитчины. Указ о назначении Габинета Владимир Зеленский подписал 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Трофимов вручил главе облгосадминистрации служебное удостоверение и пожелал успешной работы на новой должности. Новоназначенный глава области отметил, что будет работать для улучшения жизни каждого жителя региона.
Дмитрий Габинет родом из Хмельницкого, родился в 1983 году. Учился в Хмельницком университете управления и права, где получил специальность «Правоведение». Кандидат юридических наук. Также учился в польском университете имени Адама Мицкевича. Габинет работал преподавателем на кафедре теории и истории государства и права в Хмельницком университете управления и права. В 2018 году возглавил кафедру права Хмельницкого кооперативного торгово-экономического института.
Напомним, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов по поручению президента Владимира Зеленского 12 ноября нового председателя Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова.