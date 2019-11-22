Губернатор Хмельнитчины Дмитрий Габинет. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n129811-v-hmelnickom-predstavili-novogo-rukovoditelya-oga.html

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Дмитрий Габинет стал новым председателем Хмельницкой областной государственной администрации.

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Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов по поручению президента Владимира Зеленского 22 ноября представил общине нового губернатора Хмельнитчины. Указ о назначении Габинета Владимир Зеленский подписал 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Трофимов вручил главе облгосадминистрации служебное удостоверение и пожелал успешной работы на новой должности. Новоназначенный глава области отметил, что будет работать для улучшения жизни каждого жителя региона.

Дмитрий Габинет родом из Хмельницкого, родился в 1983 году. Учился в Хмельницком университете управления и права, где получил специальность «Правоведение». Кандидат юридических наук. Также учился в польском университете имени Адама Мицкевича. Габинет работал преподавателем на кафедре теории и истории государства и права в Хмельницком университете управления и права. В 2018 году возглавил кафедру права Хмельницкого кооперативного торгово-экономического института.

Напомним, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов по поручению президента Владимира Зеленского 12 ноября нового председателя Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова.