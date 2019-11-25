Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Фото: TBA

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Черновицкую областную государственную администрацию возглавил Сергей Осачук.

Нового губернатора края представили 25 ноября. Ранее Кабинет министров согласовал кандидатуру Осачука на должность главы Черновицкой ОГА, а 22 ноября президент Владимир Зеленский назначил его на эту должность. Транслировали назначение руководителя области местные СМИ.

Сегодня Осачука на новой должности представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Как известно, Сергей Осачук родом из города Черновцы, ему 47 лет. Был студентом исторического факультета Черновицкого государственного университета, стажировался в университетах Вены и Мюнхена.

Осачук — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра буковиноведения при Черновицком университете, научный менеджер, переводчик. Написал ряд монографий по истории немцев Буковины, автор научно-популярных очерков по истории областного центра. Кроме того, он председатель общественного научно-консультативного совета по сохранению культурного наследия Черновцов при Черновицкой мэрии.

Напомним, 22 ноября новым председателем Хмельницкой областной государственной администрации назначили Дмитрия Габинета.