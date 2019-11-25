Авария танкера Delfi в Одессе: полиция открыла производство

Авария танкера Delfi в Одессе. Фото: Рубрика

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Авария танкера Delfi в Одессе заинтересовала украинских правоохранителей. По факту происшествия начато уголовное производство.

Событие классифицируют как нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта согласно ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-центр полиции Одесской области.

Утром 22 ноября в результате сложных погодных условий на побережье Одессы начало тонуть иностранное судно. На момент аварии на танкере Delfi находилось три члена экипажа. Во время спасательной операции их эвакуировали и доставили в медицинские учреждения. Обстоятельства аварии выясняются.

Также стало известно, что снятие танкера с мели поручено одесскому филиалу Администрации морских торговых портов Украины. Сделать это планируют ориентировочно через неделю в том случае, если судовладелец не эвакуирует судно самостоятельно. Требование об эвакуации танкера отправит АМПУ совместно с Министерством иностранных дел Украины на официальный адрес судовладельца Frio Fondo LP, который зарегистрирован в Бирмингеме.

Что касается защитных сооружений, то их необходимо установить вокруг танкера уже сегодня, чтобы обеспечить сбор остатков топлива, вытекающего из судна в море.

Напомним, по данным Госэкоинспекции, уровень загрязнения воды нефтепродуктами в Черном море на месте аварии танкера Delfi превысил допустимые показатели в 160 раз.