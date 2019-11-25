Продовольчі системи по всьому світу стикаються з безпрецедентним тиском

https://racurs.ua/ua/n129931-globalnu-kartu-prodovolchoyi-stiykosti-stvoryly-vcheni.html

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Карту стійкості харчових систем країн світу створили вчені з Міжнародного центру тропічного землеробства (Пальміра, Колумбія) на основі аналізу наукової літератури за майже два десятиліття.

Учені опиралися на 20 показників за 2017 рік 97 країн, розташованих у регіонах з низьким, середнім та високим рівнем доходу, й сформували єдиний індекс, за яким країни можна розподілити, повідомляє видання EurekAlert.

Згідно з цією картою, показник України за 2017 рік становить 0,5397, що є середнім показником (чим вищий показник, тим краще). Для Росії цей показник становить 0,6208, для Польщі 0,5519, для Білорусі 0,5748, для Румунії 0,5666.

Дані для низки країн, зокрема для Китаю, відсутні.

Автори дослідження сортували 20 показників за чотирма групами: навколишнє середовище, економіка, соціальна сфера та харчування.

Показники охоплюють широкий спектр факторів, включаючи викиди парникових газів від сільського господарства, чисельність жіночої робочої сили, торгівлю, мінливість цін на продукти харчування та втрати продуктів харчування й відходи.

Це перша спроба емпіричним шляхом виміряти та охарактеризувати стійкість харчових систем у всьому світі, враховуючи не лише продовольчу безпеку та харчування, чи довкілля, а й економічний та соціальний аспекти, — наголошують учені.

Дослідники зазначають, що в наші дні продовольчі системи по всьому світу стикаються з безпрецедентним тиском через зміни клімату та зростання населення й ця карта можк бути використана для відстеження змін та планування подальших дій у цій сфері.

Нагадаємо, торік в ООН підрахували, що в Україні 1,2 млн людей відчувають гостру нестачу продовольства.