Продовольственные системы по всему миру сталкиваются с беспрецедентным давлением, фото:

https://racurs.ua/n129931-globalnuu-kartu-prodovolstvennoy-ustoychivosti-sozdali-uchenye.html

Ракурс

Карту продовольственной устойчивости стран мира создали ученые из Международного центра тропического земледелия (Пальмира, Колумбия) на основе анализа научной литературы за почти два десятилетия.

Ученые опирались на 20 показателей за 2017 год 97 стран, расположенных в регионах с низким, средним и высоким уровнем дохода, и сформировали единый индекс, по которому страны можно распределить, сообщает издание EurekAlert.

Согласно этой карте, показатель Украины за 2017 рік составляет 0,5397, что является средним показателем (чем выше показатель, тем лучше). Для России этот показатель составляет 0,6208, для Польши 0,5519, для Беларуси 0,5748, для Румынии 0,5666.

Данные для ряда стран, в том числе для Китая, отсутствуют.

Авторы исследования сортировали 20 показателей по четырем группам: окружающая среда, экономика, социальная сфера и питание.

Показатели охватывают широкий спектр факторов, включая выбросы парниковых газов от сельского хозяйства, численность женской рабочей силы, торговлю, изменчивость цен на продукты питания и потери продуктов питания и отходы.

Это первая попытка эмпирическим путем измерить и охарактеризовать устойчивость пищевых систем во всем мире, учитывая не только продовольственную безопасность и питание, или окружающую среду, но и экономический и социальный аспекты, — отмечают ученые.

Исследователи отмечают, что в наши дни продовольственные системы по всему миру сталкиваются с беспрецедентным давлением из-за изменений климата и роста населения и эта карта может быть использована для отслеживания изменений и планирования дальнейших действий в этой сфере.

Напомним, в прошлом году в ООН подсчитали, что в Украине 1,2 млн человек испытывают острую нехватку продовольствия.