Росія за крок від бану на Олімпіаду: WADA рекомендувало дискваліфікувати РФ на чотири роки, фото — Народна правда

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Ракурс

Комітет WADA рекомендував усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки. Під заборону потрапляють Олімпійські ігри 2020 року в Японії, а також будь-які чемпіонати світу.

Комітет із відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому цієї організації на чотири роки відсторонити Росію від змагань під національним прапором.

На сайті WADA опублікували заяву відомства, у якій пояснили претензії до російського спорту. Комітет дав такі рекомендації через скандал з допінг-пробами російських спортсменів 2012—2015 років. Там вважають, що російська сторона видалила зі звіту, переданого організації, «сотні можливих негативних аналітичних висновків», а також відомості про те, що в лабораторії могли приховувати дані, що підтверджують російськими спортсменами прийом допінгу.

Рекомендації комітету такі:

офіційні особи або представники уряду Росії не можуть брати участь або бути присутнім на Юнацьких олімпійських іграх, Олімпійських і Паралімпійських іграх, будь-яких великих спортивних заходах і чемпіонатах світу;

Росія не може приймати у себе, а також претендувати або отримувати право приймати великі заходи;

якщо Росія вже отримала право на проведення заходу, то його потрібно відкликати. Росія не може претендувати на проведення Літньої Олімпіади в 2032 році;

заборонити піднімати прапор Росії на будь-якому великому змаганні;

дозволити брати участь у великих заходах тільки тим російським спортсменам, яких не підозрювали в прийомі допінгу;

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) визнати невідповідним Всесвітньому антидопінговому кодексу, а відновлені росіянами дані Московського антидопінгового агентства — «неповними і не повністю достовірними».

Виконком WADA ухвалить остаточне рішення 9 грудня. За даними The New York Times, російським спортсменам, допущеним до змагань, дозволять виступати тільки під нейтральним прапором. Російський гімн на таких змаганнях також звучати не буде.

Чемпіонат Європи з футболу, матчі якого в 2020 роках пройдуть в Росії (Санкт-Петербург), не підпадає під рекомендації комітету. Водночас чемпіонат світу з футболу 2022 року під таку заборону потрапляє, оскільки ФІФА підписало кодекс WADA.

«Ракурс» повідомляв, що у жовтні у США підтримали введення кримінальної відповідальності за допінгову змову — так званий антидопінговий «Акт Родченкова».