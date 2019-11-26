Корбан координирует действия чиновников из Днепра, фото: facebook

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Геннадий Корбан и днепровские чиновники тайно согласовывают вопросы по руководству городом.

Бизнесмена называют внештатным советником мэра Днепра Бориса Филатова и координатором Днепровской городской госадминистрации. Об этом сообщает Bihus.Info.

Несколько месяцев журналисты наблюдали за офисом Корбана. Он находится в жилом комплексе «Амстердам». Они фиксировали регулярные визиты депутатов и чиновников в офис предпринимателя. Встречи не носили официальный характер, информацию о них нигде не размещали.

Председатель городского совета по вопросам бюджета и финансов Артем Хмельников подтвердил, что не раз встречался с Геннадием Корбаном. Чиновник заведует доходами города, готовит проекты бюджета и контролирует его исполнение. По его словам, это регулярная практика встреч, поскольку он является председателем бюджетной комиссии городского совета. Ему приходится обсуждать вопрос с фракцией и с партией относительно направлений развития города.

По словам мэра Бориса Филатова, его внештатный советник вполне может ездить и даже давать указания чиновникам. По его мнению, в этом нет ничего удивительного.

Он советник, он общается с моими подчиненными, — ответил Филатов.

Ранее журналисты заявили, что представитель партии «Слуга народа» Александр Ткаченко живет в незадекларированном имении в природоохранной зоне Киева. Он должен был внести это имущество в декларацию еще на стадии регистрации кандидатом в нардепы на досрочных выборах 2019 года.