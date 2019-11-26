На трассе из Киева в Одессу разбились автобус и 10 автомобилей, фото — ГСЧС

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Ракурс

На трассе Киев-Одесса разбились рейсовый автобус и 10 автомобилей. К беде привела гололедица, которая превратила дорожное покрытие на каток.

ДТП произошло в 6.54 в Уманском районе. В аварию попал рейсовый автобус сообщением Варшава — Херсон. В автобусе находились 20 человек, но они не пострадали. Травмировались трое других участников ДТП, сообщает пресс-служба спасателей Черкасской области.

Кроме автобуса, в ДТП получили повреждения пять легковых автомобилей и пять грузовиков. Трасса на Одессу перекрыта, спасатели растягивают машины и собирают разбросанный вдоль трассы груз.

Напомним, что 24 ноября в селе Чабаны под Киевом произошло жуткое ДТП с участием детского омбудсмена Николая Кулебы. Его авто на красный знак светофора пересекало оживленный перекресток и столкнулось с микроавтобусом.