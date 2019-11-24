Авария с Кулебой: полиция открыла производство, больше всего пострадали дети омбудсмена, фото - Фейсбук Н.Кулеба

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Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту резонансного ДТП, которое сегодня произошло на одесской трассе в селе Чабаны с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

Производство открыли по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

47-летний детский омбудсмен Кулеба сломал ребра и получил легкую черепно-мозговую травму. А вот его дети — 19-летний Тимофей и 10-летний Елисей — пострадали сильнее.

Об этом сообщила в Фейсбук знакомая их семьи Оксана Иванова.

У Николая — легкая черепно-мозговая и сломанные ребра. Маленький Елисей в «Охмадете», имеет переломы ребер и таза. Самое тяжелое состояние у Тимофея — он в коме I степени, — написала Иванова.

Напомним, что в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека. Видео с места ДТП показало, что водитель Toyota, в которой ехал Кулеба и его дети, пересекал оживленный перекресток на красный сигнал светофора.