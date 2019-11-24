ДТП под Киевом: Детский омбудсмен Кулеба разбился в Чабанах, фото — Фейсбук А.Геращенко

https://racurs.ua/n129871-detskiy-ombudsmen-kuleba-popal-v-jutkoe-dtp-pod-kievom-foto-video.html

Ракурс

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ужасное дорожно-транспортное происшествие под Киевом.

В машине с детским омбудсменом были два его сына. ДТП произошло в селе Чабаны. Кулеба находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в Фейсбук, что Toyota, которой управлял Кулеба, столкнулась с микроавтобусом Volkswagen.

Авария произошла на перекрестке. Как видно из видео, водитель Toyota медленно двигался через перекресток на красный свет светофора. Авто, которые были позади него, ждали изменения цвета.

Как сообщает «Зеркало недели», с Кулебой в машине были старший сын Тимофей, который находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, и младший сын Елисей.