В России детей в церкви учили стрелять из пистолета, фото — facebook.com/sibmbk.media

https://racurs.ua/n129870-ne-ubiy-v-rossii-detey-v-cerkvi-uchili-strelyat-iz-pistoleta-foto.html

Ракурс

В красноярском храме иконы Божией Матери детям дали пистолет Макарова на воскресном занятии.

В МВД РФ заявили, что не видят в этом нарушений, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на сообщение полиции.

Занятие прошло в марте этого года. Детям выдали пистолет, чтобы те научились стрелять. Юрист Евгений Калиманов написал заявление в полицию, ответ ему пришел через полгода.

По словам Калиманова, пистолеты, которые дали детям, были похожи на настоящие, и из них стреляли во время занятий. В МВД утверждают, что оружие было пластиковым, и детям только дали на него посмотреть.

В рамках военно-патриотического воспитания присутствующим малолетним и их родителям была показана презентация пистолета Макарова на наглядном пособии (пластиковый пистолет) с запасными частями от пневматического пистолета (магазин, возвратная пружина, затвор) была показана история возникновения пистолета ПМ, основные части пистолета и их назначение, — говорится в ответе полиции.

В комментариях к новости пользователи не стеснялись в выражениях, критикуя такие методы воспитания.