У Росії дітей в церкві вчили стріляти з пістолета, фото — facebook.com/sibmbk.media

https://racurs.ua/ua/n129870-ne-vbyy-u-rosiyi-ditey-v-cerkvi-vchyly-strilyaty-z-pistoleta-foto.html

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У красноярському храмі ікони Божої Матері дітям дали пістолет Макарова на недільному занятті.

В МВС заявили, що не бачать в цьому порушень, повідомляє «МБХ медіа» з посиланням на повідомлення поліції.

Заняття пройшло в березні цього року. Дітям видали пістолет, щоб ті навчилися стріляти. Юрист Євген Каліманов написав заяву в поліцію, відповідь йому прийшла через півроку.

За словами Каліманова, пістолети, які дали дітям, були схожі на справжні, і з них стріляли під час занять. У МВС стверджують, що зброя була пластиковою, і дітям тільки дали на нього подивитися.

В рамках військово-патріотичного виховання присутнім малолітнім і їх батькам була показана презентація пістолета Макарова на наочному посібнику (пластиковий пістолет) з запасними частинами від пневматичного пістолета (магазин, поворотна пружина, затвор) була показана історія виникнення пістолета ПМ, основні частини пістолета і їх призначення, — йдеться у відповіді поліції.

У коментарях до новини користувачі не соромилися добирати слова, критикуючи такі методи виховання.