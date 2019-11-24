Зеленский наградил польского режиссера за фильм о Голодоморе, фото —BBC-Украина

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом княгини Ольги польского кинорежиссера Агнешку Холланд. Журналистку Washington Post Энн Епплбаун президент наградил крестом Ивана Мазепы.

Об этом говорится в указе президента от 22 ноября, который сегодня обнародовали на сайте главы государства.

Награды присуждены «за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа — Голодомора 1932−1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе».

Книга американо-британской журналистки и историка Эпплбаум «Красный голод: война Сталина против Украины» вышла осенью 2017 году в Великобритании и США. В 2018 году Форум издателей во Львове признал ее лучшей в номинации «История».

Холланд — режиссер фильма «Цена правды» о Голодоморе в Украине (другое название «Гарет Джонс» или «Мистер Джонс»). Мировая премьера этой ленты состоялась 10 февраля на 69-м Берлинском международном кинофестивале.

Холланд — лауреат «Золотого глобуса» и несколько раз попадала в список номинантов премий «Оскар», BAFTA, «Гойя». Ее фильм основан на рельних событиях. В 1930-х годах британский журналист Гарет Джонс посещает Советский Союз. В Москве он знакомится с журналисткой Адой Брукс, которая рассказывает ему о жестокости сталинского режима. Джонс отправляется в Украину, где скрываясь от спецслужб, собирает информацию о коллективизации, репрессии и Голодомор.

Лента «Гарет Джонс» — результат копродукции Польши, Великобритании и Украины. Создание фильма частично профинансировало украинское Государственное агентство по вопросам кино, которое выделило на проект почти 26 млн грн. В прокат «Гарет Джонс» выйдет в конце ноября.

Холокост и сталинизм — темы для Агнешки Холланд тесно связаны. Агнешка родилась в Варшаве в 1948 году в польско-еврейской семье. Ее отец, офицер польской армии и активист компартии, потерял родителей во время Холокоста и всю жизнь отвергал свое еврейское происхождение.

Мать участвовала в Варшавском восстании 1944 года, помогала евреям скрываться от нацистов, за что получила от Музея Холокоста «Яд Вашем» в Израиле почетное звание «Праведник народов мира».

Главная тема творчества Агнешки Холланд — преступления нацизма и коммунизма. В середине 1960-х Агнешка отправилась изучать кино в Прагу, где в 1968 году, после разгрома Пражской весны и вторжения советских войск, была арестована за участие в диссидентском движении и провела несколько месяцев в тюрьме.

Путь в кино Холланд начинала под крылом польских классиков старшего поколения — Кшиштофа Занусси и Анджея Вайды. В 1981 году, накануне введения после разгрома «Солидарности» военного положения, Холланд эмигрировала во Францию.

Самые известные ее фильмы — «Европа, Европа» (1991) и «В темноте» (2011). Оба были номинированы на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.