Зеленський нагородив польську режисерку за фільм про Голодомор, фото — BBC-Україна

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Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги польського кінорежисера Агнешку Холланд. Журналістку Washington Post Енн Епплбаун президент нагородив — хрестом Івана Мазепи.

Про це йдеться в указі президента від 22 листопада, який сьогодні оприлюднили на сайті глави держави.

Нагороди присуджені «за вагомий внесок в пам’ять жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932−1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор».

Книга американо-британської журналістки і історика Епплбаум «Червоний голод: війна Сталіна проти України» вийшла восени 2017 року у Великій Британії і США. У 2018 році Форум видавців у Львові визнав її найкращою в номінації «Історія».

Холанд — режисер фільму «Ціна правди» про Голодомор в Україні (інша назва «Гарет Джонс» або «Містер Джонс»). Світова прем'єра цієї стрічки відбулася 10 лютого на 69-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Холланд — лауреатка «Золотого глобуса» і кілька разів потрапляла до списку номінантів премій «Оскар», BAFTA, «Гойя». Її фільм заснований на рельних подіях. У 1930-х роках британський журналіст Гарет Джонс відвідує Радянський Союз. В Москві він знайомиться з журналісткою Адою Брукс, яка розповідає йому про жорстокість сталінського режиму. Джонс відправляється до України, де переховуючись від спецслужб, збирає інформацію про колективізацію, репресії і Голодомор.

Стрічка «Гарет Джонс» — результат копродукції Польщі, Великої Британії та України. Створення фільму частково профінансувало українське Державне агентство з питань кіно, яке виділило на проект майже 26 млн грн. У прокат «Гарет Джонс» вийде наприкінці листопада.

Голокост та сталінізм — теми для Агнешки Холланд тісно пов’язані. Агнешка народилася у Варшаві в 1948 році в польсько-єврейській родині. Її батько, офіцер польської армії та активіст компартії, втратив батьків під час Голокосту і все життя відкидав своє єврейське походження.

Мати брала участь у Варшавському повстанні 1944 року, допомагала євреям ховатися від нацистів, за що отримала від Музею Голокосту «Яд Вашем» в Ізраїлі почесне звання «Праведник народів світу».

Головна тема творчості Агнешки Холланд — злочини нацизму та комунізму. У середині 1960-х Агнешка вирушила вивчати кіно в Прагу, де в 1968 році, після розгрому Празької весни і вторгнення радянських військ, була заарештована за участь в дисидентському русі і провела кілька місяців у в’язниці.

Шлях у кіно Холланд починала під крилом польських класиків старшого покоління — Кшиштофа Зануссі та Анджея Вайди. У 1981 році, напередодні запровадження після розгрому «Солідарності» військового стану, Холланд емігрувала до Франції.

Найвідоміші її фільми — «Європа, Європа» (1991) і «У темряві» (2011). Обидва були номіновані на «Оскар» як кращі фільми іноземною мовою.