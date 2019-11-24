Для подружжя Зеленських "зачистили" меморіал жертв Голодомору, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129866-nekanonichni-lampadky-dlya-podrujjya-zelenskyh-zachystyly-memorial-jertv-golodomoru-foto.html

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У день, коли українці згадували пам’ять жертв Голодомору 1932−1933 років, у Києві стався неприємний інцидент: для президентського подружжя меморіал зачистили від лампадок і квітів, які раніше принесли сюди кияни.

Ще вранці 23 листопада підніжжя скульптури дівчинки з колосками було заставлене лампадками та букетами квітів. Люди масово продовжували їх нести, аби вшанувати пам’ять жертв голодоморів. А вже до приїзду президента постамент зачистили. Зеленський поклав лампадку до порожнього меморіалу.

Уранці президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі. Більшість киян обрали інше місце для вшанування пам’яті. Із самого ранку десятки людей несли свічки та квіти до Національного музею Голодомору-геноциду.

Біля підніжжя скульптури дівчинки з колосками в руках «Гірка пам’ять дитинства» у парку Вічної Слави було щонайменше понад 100 лампадок і десятки букетів із квітів та колосків.

По обіді музей оточили і пересічних на його територію не пускали. Лише декому вдалося з великими потугами пробратися до пам’ятника, розповіли очевидці ресурсу «По той бік новин».

Приблизно о 15.00, задовго до приїзду президента Володимира Зеленського, з підніжжя скульптури зникли усі квіти та лампадки. Про це засвідчила й трансляція церемонії.

Постамент лишався порожнім до завершення промови Зеленського. Коли оголосили про початок Всеукраїнськой акції «Запали свічку», перші свічки на постаменті залишило подружжя Зеленських. До них приєднався голова Верховної Ради Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Пересічних людей пустили до постаменту тільки після завершенні офіційної церемонії. Свічки та квіти, які українці принесли до початку церемонії, до постаменту не повернули.

У коментарях до факт-чекінгу люди зауважили, що таке явище практикували й попередні президенти. Інші користувачі зауважили, що це не причина, аби подібна практика продовжувалася.