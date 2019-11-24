Для супругов Зеленских "зачистили" мемориал жертв Голодомора, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n129866-nekanonicheskie-lampadki-dlya-suprugov-zelenskih-zachistili-memorial-jertv-golodomora-foto.html

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В день, когда украинцы вспоминали память жертв Голодомора 1932−1933 годов, в Киеве произошел неприятный инцидент: для президентской четы мемориал зачистили от свечей и цветов, которые ранее принесли на мемориал киевляне.

Еще утром 23 ноября подножие скульптуры девочки с колосками было заложено лампадками и букетами цветов. Люди массово продолжали их нести, чтобы почтить память жертв голодоморов. А уже к приезду президента постамент зачистили. Зеленский положил лампадку к пустому мемориалу.

Утром президентская чета положила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади. Большинство киевлян выбрали другое место для памяти. С самого утра десятки людей несли свечи и цветы в Национальный музей Голодомора-геноцида.

У подножия скульптуры девочки с колосками в руках «Горькая память детства» в парке Вечной Славы было по меньшей мере более 100 свечей и десятки букетов из цветов и колосьев.

После обеда музей окружили и рядовых граждан на его территорию не пускали. Лишь немногим удалось с большим трудом пробраться к памятнику, рассказали очевидцы ресурсу «По ту сторону новостей».

Примерно в 15.00, задолго до приезда президента Владимира Зеленского, с подножия скульптуры исчезли все цветы и лампадки. Об этом свидетельствует и трансляция церемонии.

Постамент оставался пустым до завершения речи Зеленского. Когда объявили о начале Всеукраинськой акции «Зажги свечу», первые свечи на постаменте оставили супруги Зеленские. К ним присоединился председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

Обычных людей пустили к постаменту только по завершении официальной церемонии. Свечи и цветы, которые украинцы принесли в начале церемонии, к постаменту не вернули.

В комментариях к факт-чекингу люди заметили, что такое явление практиковали и предыдущие президенты. Другие пользователи отметили, что это не причина, чтобы подобная практика продолжалась.