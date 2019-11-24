ДТП під Києвом: Дитячий омбудсмен Кулеба розбився у Чабанах, фото — Фейсбук А.Геращенка

https://racurs.ua/ua/n129871-dytyachyy-ombudsmen-kuleba-potrapyv-u-jahlyvu-dtp-pid-kyievom-foto-video.html

Ракурс

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у жахливу дорожньо-транспортну пригоду під Києвом.

У машині з дитячим омбудсменом були два його сини. ДТП сталася у селі Чабани. Кулеба перебуває в реанімації у важкому стані.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів у Фейсбук, що із Toyota, якою керував Кулеба, зіткнувся мікроавтобус Volkswagen.

Аварія сталася на перехресті. Як видно із відео, водій Toyota поволі рухався через перехрестя на червоне світло світлофора. Авто, які були позаду нього, чекали зміни кольору.

Як повідомляє «Дзеркало тижня», з Кулебою в машині були старший син Тимофій, який перебуває в дуже важкому стані в реанімації, і молодший син Єлисей.