Аварія із Кулебою: поліція відкрила провадження, найбільше постраждали сини омбудсмена, фото — Фейсбук М.Кулеби

https://racurs.ua/ua/n129876-avariya-iz-kulebou-policiya-vidkryla-provadjennya-naybilshe-postrajdaly-syny-ombudsmena.html

Ракурс

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом резонансної ДТП, яка сьогодні сталася на одеській трасі в селі Чабани за участю уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

Провадження відкрили за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України, повідомили у прес-службі відомства.

47-річний дитячий омбудсмен Кулеба зламав ребра і зазнав легкої черепно-мозкової травми. А от його діти — 19-річний Тимофій та 10-річний Єлисей — постраждали сильніше.

Про це повідомила у Фейсбук знайома їхньої родини Оксана Іванова.

У Миколи — легка черепно-мозкова і зламані ребра. Маленький Єлісей в «Охмадиті», має переломи ребер і тазу. Найважчий стан у Тимофія — він у комі І ступеню, — написала Іванова.

Нагадаємо, що внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легковика постраждали четверо осіб. Відео з місця ДТП засвідчило, що водій Toyota, у якій їхав Кулеба та його діти, перетинав жваве перехрестя на червоний сигнал світлофору.