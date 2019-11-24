Детское «Евровидение» выиграла полька, украинка — пятнадцатая, фото — "Евровидение"

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Ракурс

В финале детского конкурса «Евровидение-2019» победила польская участница Вики Габор. Ее песню Superhero (Супергерой) признали лучшей.

Представительнице Польши вручили «Хрустальный микрофон» в городе Гливице, в котором в этом году проходил конкурс.

Конкуренцию Габор составили 19 конкурсантов, среди которых была и 13-летняя украинка София Иванько. Ее песня The Spirit of Music (Душа музыки) получила 59 баллов и заняла 15 место.

София профессионально музыкой занялась в 10 лет. Она пишет песня сама, а исполняет их в дуэте с братом. София участвовала в вокальном талант-шоу «Голос. Дети-5», где попала в команду Джамалы. Девушку выбрали на «Евровидение» члены жюри национального онлайн-отбора, проводимого Национальной общественной телерадиокомпанией Украины среди 10 финалистов.

В этом году песенный конкурс проходил в Arena Gliwice — одном из крупнейших развлекательных центров Польши. Местные юные артисты выигрывают «Евровидение» во второй раз подряд. В прошлом году хрустальный кубок получила в Минске певица Роксана Вегель.