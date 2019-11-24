Дитяче «Євробачення» виграла полька, українка — п’ятнадцята, фото — "Євробачення"

https://racurs.ua/ua/n129875-dytyache-ievrobachennya-vygrala-polka-ukrayinka-p-yatnadcyata-video-vystupiv.html

Ракурс

У фіналі дитячого конкурсу «Євробачення-2019» перемогла польська учасниця Вікі Габор. Її пісню Superhero (Супергерой) визнали кращою.

Представниці Польщі вручили «Кришталевий мікрофон» у місті Глівіце, в якому цього року проходив конкурс.

Конкуренцію Габор склали 19 конкурсантів, серед яких була й 13-річна українка Софія Іванько. Її пісня The Spirit of Music (Душа музики) отримала 59 балів і посіла 15 місце.

Софія професійно музикою зайнялася у 10 років. Вона пише пісня сама, а виконує їх у дуеті з братом. Софія брала участь у вокальному талант-шоу «Голос. Діти-5», де потрапила у команду Джамали. Дівчину обрали на «Євробачення» члени журі національного онлайн-відбору, який проводила Національна суспільна телерадіокомпанія України серед 10 фіналістів.

У цьому році пісенний конкурс відбувався в Arena Gliwice — одному з найбільших розважальних центрів Польщі. Місцеві юні артисти виграють «Євробачення» вдруге поспіль. Торік кришталевий кубок отримала у Мінську співачка Роксана Вегель.