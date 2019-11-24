Кораблетроща у Чорному морі: поблизу Румунії перекинулося судно, що перевозило 14 тис. овець, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n129874-u-chornomu-mori-perekynulosya-sudno-scho-perevozylo-14-tys-ovec-foto.html

Ракурс

У Румунії перекинулося вантажне судно, на борту якого перебувало 14 тис. овець. В операції з порятунку тварин беруть участь поліцейські, пожежники і військово-морський флот країни.

Велике вантажне судно Queen Hind йшло під прапором острівної держави Палау в Тихому океані. Воно перекинулося вранці 24 листопада, після того як о 12.00 покинуло румунський порт Мідія неподалік Констанци. До Румунії корабель прибув напередодні з лівійської столиці Тріполі і прямував зі своїм вантажем в портове місто Джидда в Саудівській Аравії, повідомляє BBC.

На його борту було 22 члени екіпажу (громадяни Сербії). Усіх їх врятували. Із води витягували й овець. Багато тварин потонули.

Поки незрозуміло, чому судно перевернулося. Як повідомила влада, розслідування буде проводитися після того, як завершиться операція з порятунку овець.

Queen Hind побудували у 1980 році. Його довжина — майже 85 м, місткість — 3 тис. 785 тонн. Порт Мідія використовується переважно для поставок сирої нафти для розташованих поруч промислових і нафтохімічних об'єктів.

Раніше «Ракурс» повідомляв про іншу кораблетрощу у Чорному морі. Поблизу одеського пляжу внаслідок шторму перекинувся танкер.