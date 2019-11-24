Напад в Керченській протоці: адвокат розповів, які особисті речі вкрали в українських моряків росіяни, фото — 2000

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Під час затримання кораблів ВМС України у Керченській протоці російські прикордонники вилучили в українських моряків цінності.

Про це 24 листопада розповів в ефірі радіостанції «Ехо Москви» адвокат українських моряків Микола Полозов.

Під час захоплення, за повідомленням деяких моряків, прикордонники вилучили у них цінності, зокрема, золоті ланцюжки, хрести. Згодом ми поки їх не бачили в матеріалах кримінальної справи, — повідомив Полозов.

Він з’ясовує, що сталося з тими цінними речами, які не увійшли до переліку речових доказів. Полозов заявив, що якщо справді будуть встановлені факти про те, що цінні речі були викрадені, захист планує встановлювати, хто і за яких обставин їх викрав, вимагати притягнення винних до відповідальності.

Полозов додав, що арбітраж Міжнародного трибуналу розглядає цю справу, і якщо буде встановлено, що російська влада порушила міжнародну конвенцію ООН з морського права, то постане питання про компенсацію, в суму якої увійдуть всі вилучені предмети (із затриманих кораблів і в екіпажу).

Нагадаємо, що новина про те, що Російська Федерація розграбувала українські броньовані катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» підірвала соціальні мережі. Судна повернули навіть без фекальних систем. Багато хто не приховував свого розчарування, інші писали, що не здивовані поведінкою РФ.