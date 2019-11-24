Нападение в Керченском проливе: адвокат рассказал, какие личные вещи украли у украинских моряков россияне, фото — "2000"

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Во время задержания кораблей ВМС Украины в Керченском проливе российские пограничники изъяли у украинских моряков ценности.

Об этом 24 ноября рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат украинских моряков Николай Полозов.

Во время захвата, по сообщению некоторых моряков, пограничники изъяли у них ценности, в частности, золотые цепочки, крестики. Впоследствии мы пока их не видели в материалах уголовного дела, — сообщил Полозов.

Он выясняет, что произошло с теми ценными вещами, которые не вошли в перечень вещественных доказательств. Полозов заявил, что если действительно будут установлены факты о том, что ценные вещи были похищены, защита планирует устанавливать, кто и при каких обстоятельствах их похитил, требовать привлечения виновных к ответственности.

Полозов добавил, что арбитраж Международного трибунала рассматривает это дело, и если будет установлено, что российские власти нарушили международную конвенцию ООН по морскому праву, то встанет вопрос о компенсации, в сумму которой войдут все изъятые предметы (из задержанных кораблей и у экипажа).

Напомним, что новость о том, что Российская Федерация разграбила украинские бронированные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» взорвала социальные сети. Суда вернули даже без фекальных систем. Многие не скрывали своего разочарования, другие писали, что не удивлены поведением РФ.