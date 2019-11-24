Выборы в США: Трамп узнал о новом вероятном сопернике, фото — UPI

https://racurs.ua/n129872-tramp-uznal-o-novom-veroyatnom-sopernike-na-vyborah-2020.html

Ракурс

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально объявил, что он баллотируется на пост президента США от Демократической партии. Заявление опубликовано на его сайте.

Я выдвигаюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку, — заявил Блумберг.

По его мнению, граждане США «не могут позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий» Трампа, который «олицетворяет угрозу существование» всей страны и ее ценностей.

Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от нанесенного вреда. Ставки высоки как никогда, — написал Блумберг.

Он опубликовал предвыборный ролик, в котором вспоминает, что «с нуля» построил бизнес-империю, «восстановил из пепла» Нью-Йорк после трагедии 11 сентября и боролся с угольным лобби за экологию в то время как администрация Трампа игнорировала проблемы окружающей среды. Также Блумберг обещает избирателям бесплатное медицинское страхование.

Трамп и Блумберг давно обмениваются колкостями в соцсетях. После того как бывший мэр Нью-Йорка подал документы на регистрацию, Трамп в издевательской форме прокомментировал сообщение о намерении Блумберга баллотироваться в президенты.

Нет никого среди демократов, против кого мне больше хотелось бы баллотироваться, чем маленький Майкл, — заявил президент США.

Блумбергу 77 лет, он предприниматель и филантроп. В 2001 году победил на выборах мэра Нью-Йорка, его дважды переизбирали. По версии журнала Forbes, в прошлом году Блумберг занимал 11 место в списке самых богатых людей мира, его состояние оценивается в 50,4 млрд долл.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. В ноябре наибольший рейтинг среди кандидатов от Демократической партии имели бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.