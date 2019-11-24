Вибори у США: Трамп дізнався про нового ймовірного суперника, фото — UPI

https://racurs.ua/ua/n129872-tramp-diznavsya-pro-novogo-ymovirnogo-supernyka-na-vyborah-2020.html

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Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг офіційно оголосив, що він балотується на пост президента США від Демократичної партії. Заява опублікована на його сайті.

Я висуваюся в президенти, щоб перемогти Дональда Трампа і відновити Америку, — заявив Блумберг.

На його думку, громадяни США «не можуть дозволити собі ще чотири роки нерозважливих і неетичних дій» Трампа, який «уособлює загрозу існування» всієї країни і її цінностей.

Якщо він проведе ще один термін на посаді, ми можемо ніколи не оговтатися від завданого шкоди. Ставки високі як ніколи, — написав Блумберг.

Він опублікував передвиборний ролик, в якому згадує, що «з нуля» побудував бізнес-імперію, «відновив з попелу» Нью-Йорк після трагедії 11 вересня і боровся з вугільним лобі за екологію в той час як адміністрація Трампа ігнорувала проблеми навколишнього середовища. Також Блумберг обіцяє виборцям безкоштовне медичне страхування.

Трамп і Блумберг давно обмінюються образливими словами в соцмережах. Після того як колишній мер Нью-Йорка подав документи на реєстрацію, Трамп в знущальній формі прокоментував повідомлення про намір Блумберга балотуватися в президенти.

Немає нікого серед демократів, проти кого мені більше хотілося б балотуватися, ніж маленький Майкл, — заявив президент США.

Блумбергу 77 років, він підприємець і філантроп. У 2001 році він переміг на виборах мера Нью-Йорка, його двічі переобирали. За версією журналу Forbes, торік Блумберг займав 11 місце в списку найбагатших людей світу, його стан оцінюється в 50,4 млрд дол.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. У листопаді найбільший рейтинг серед кандидатів від Демократичної партії мали колишній віце-президент Джо Байден і сенатор Берні Сандерс.