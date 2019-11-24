Кораблекрушение в Черном море: вблизи Румынии перевернулось судно, перевозившее 14 тыс. овец, фото — BBC

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Ракурс

В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 тыс. овец. В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот страны.

Большое грузовое судно Queen Hind шло под флагом островного государства Палау в Тихом океане. Оно перевернулось утром 24 ноября, после того как в 12.00 покинуло румынский порт Мидия неподалеку Констанцы. В Румынию корабль прибыл накануне из ливийской столицы Триполи и направлялся со своим грузом в портовый город Джидда в Саудовской Аравии, сообщает BBC.

На его борту было 22 члена экипажа (граждане Сербии). Всех их спасли. Из воды извлекли и овец. Многие животные утонули.

Пока непонятно, почему судно перевернулось. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

Qween Hind построили в 1980 году. Его длина — почти 85 м, вместимость — 3 тыс. 785 тонн. Порт Мидия используется преимущественно для поставок сырой нефти для расположенных рядом промышленных и нефтехимических объектов.

Ранее «Ракурс» сообщал о другом кораблекрушении в Черном море. Вблизи одесского пляжа в результате шторма перевернулся танкер.