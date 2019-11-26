Землетрус в Албанії: шестеро людей загинули, 325 постраждали, фото: pxhere

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Землетрус в Албанії було зафіксовано вночі 26 листопада.

Потужні поштовхи відчули мешканці населених пунктів неподалік від столиці країни Тирани. Про це повідомляє Reuters.

Землетрус магнітудою 6,4 стався о 5.54 ранку за київським часом. Епіцентр поштовхів залягав на глибині близько 10 км на захід від Тирани. В місті Дуресі та сусідньому селі Тумані пошкоджено інфраструктуру. В цих населених пунктах пожежники і військові допомагають розбирати завали.

В Тумані після падіння багатоквартирного будинку загинули двоє жінок. У місті Курбін чоловік намагався врятуватись і вистрибнув у вікно. Він також загинув. Ще одне тіло витягли з-під зруйнованого будинку в Дуресі. Загалом загинуло шестеро осіб.

Представники Міністерства охорони здоров’я країни прокоментували надзвичайну подію. За їх даними, постраждали 325 людей. За останнє десятиліття цей землетрус є найсильнішим на території держави.

Албанія розташована вздовж Адріатичного та Іонічного морів, між Грецією та Македонією. Країна зазнає регулярної сейсмічної активності.

Нагадаємо, у вересні в Албанії зафіксували потужний землетрус. Стихією було пошкоджено близько 600 будинків, постраждали 105 людей.