Землетрясение в Албании: шесть человек погибли, 325 пострадали, фото: pxhere

https://racurs.ua/n129938-zemletryasenie-v-albanii-chetyre-cheloveka-pogibli-150-postradali-foto.html

Ракурс

Землетрясение в Албании было зафиксировано ночью 26 ноября.

Мощные толчки почувствовали жители населенных пунктов недалеко от столицы страны Тираны. Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 5.54 утра по киевскому времени. Эпицентр толчков располагался на глубине около 10 км к западу от Тираны. В городе Дуррес и соседнем селе Тумане повреждена инфраструктура. В этих населенных пунктах пожарные и военные помогают разбирать завалы.

В Тумане после падения многоквартирного дома погибли две женщины. В городе Курбин мужчина пытался спастись и выпрыгнул в окно. Он также погиб. Еще одно тело вытащили из-под разрушенного дома в Дурресе. Всего погибло шесть человек.

Представители Министерства здравоохранения страны прокомментировали чрезвычайное происшествие. По их данным, пострадали 325 человек. За последнее десятилетие это землетрясение является самым сильным на территории государства.

Албания расположена вдоль Адриатического и Ионического морей, между Грецией и Македонией. Страна подвергается регулярной сейсмической активности.

Напомним, в сентябре в Албании зафиксировали мощное землетрясение. Стихией было повреждено около 600 домов, пострадали 105 человек.