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Землетрясение в Албании: шесть человек погибли, 325 пострадали, фото: pxhere

Землетрясение в Албании: шесть человек погибли, более 300 пострадали (ФОТО)

26 ноя 2019, 10:15
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Землетрясение в Албании было зафиксировано ночью 26 ноября.

Мощные толчки почувствовали жители населенных пунктов недалеко от столицы страны Тираны. Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 5.54 утра по киевскому времени. Эпицентр толчков располагался на глубине около 10 км к западу от Тираны. В городе Дуррес и соседнем селе Тумане повреждена инфраструктура. В этих населенных пунктах пожарные и военные помогают разбирать завалы.

В Тумане после падения многоквартирного дома погибли две женщины. В городе Курбин мужчина пытался спастись и выпрыгнул в окно. Он также погиб. Еще одно тело вытащили из-под разрушенного дома в Дурресе. Всего погибло шесть человек.

Представители Министерства здравоохранения страны прокомментировали чрезвычайное происшествие. По их данным, пострадали 325 человек. За последнее десятилетие это землетрясение является самым сильным на территории государства.

Землетрясение в Албании: четыре человека погибли, 150 пострадали, фото Reuters

Землетрясение в Албании: четыре человека погибли, 150 пострадали, фото Reuters

Албания расположена вдоль Адриатического и Ионического морей, между Грецией и Македонией. Страна подвергается регулярной сейсмической активности.

Напомним, в сентябре в Албании зафиксировали мощное землетрясение. Стихией было повреждено около 600 домов, пострадали 105 человек.


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