Устаканення і турборежим: Корнієнко розповів, що відбувається у фракції «Слуга народу», фото — "Громадське"

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Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив, чому у його фракції в Раді часто спалахують скандали.

Історії із детектором брехні між Давидом Арахамією і Олександром Дубінським, листування Яременка із повіями, судимість Романа Іванісова за зґвалтування та інші скандали Корнієнко пояснив тим, що процес об'єднання фракції, яка налічує 250 депутатів, триває.

Помиляються всі: наші депутати і ми, коли їх відбирали. Якщо казати про статистику, то навіть перелічені скандали охопили максимум 5 депутатів, це 1/50, 2%. Це не та цифра, яка може вплинути на об'єднання чи не об'єднання людей, — розповів Корнієнко в інтерв’ю «Громадському».

Керівник фракції СН сказав, що одночасно відбувається два процеси. Один з них, за його словами, це — «устаканення». Він вважає, що незгодні мусили б бути серед 250 нардепів, які зайшли в Раду від фракції влади.

Серед 250 людей точно є люди з непроясненим минулим. Як і люди зі своєю активною позицією. Як, наприклад, пан Дубінський. Він в цілому є нашим ідеологічним прихильником, але методи в нього трохи інші, ніж в уряду. Це питання пошуку консенсусу і спільного рішення, — пояснив Корнієнко.

Водночас він просить поглянути на результати голосувань в парламенті і застеріг від того, щоб вважати його фракцію «розірваною скандалами». У заслугу своїй партії Корнієнко поставив ухвалення закону про земельну реформу, бюджет, закон про незаконне збагачення.

Він вважає, що СН об'єднують «світоглядні речі». Корнієнко відповів і на закиди щодо ймовірного розпуску парламенту, як це нещодавно жартома повідомив президент Володимир Зеленський.

Це краще в нього запитати. Звичайно, завжди є потенціал працювати краще. Це більше, мабуть, зрозуміла нам емоційна реакція президента на те, що відбувається. Днями він це взагалі дітям, здається, казав. Як жарт, — вважає Корнієнко.

Нагадаємо, що сьогодні вигнана з лав СН нардеп Анна Скороход повідомила, що з фракції можуть піти 11 депутатів.