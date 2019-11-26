«Справа Іловайська»: матеріали передано до СБУ, фото: "День ТВ"

https://racurs.ua/ua/n129958-sprava-ilovayska-materialy-peredano-do-sbu.html

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«Справу Іловайська» передали до Служби безпеки України (СБУ).

Подальшим розслідуванням займуться співробітники відомства. Про це повідомляють «Українські Національні Новини».

Євгенія Сливко, прес-секретар Головного військового прокурора, зазначила, що тепер матеріали вивчатимуть представники СБУ. Деталі вона не розповіла.

Справа передана за підслідністю до СБУ, — заявила Євгенія Сливко.

Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1 150 томів. З них понад 550 мають гриф «Цілком таємно» і «Таємно».

Раніше група розслідувачів Forensic Architecture повідомила, що в боях за Іловайськ воювало 300 одиниць військової техніки РФ. У Великій Британії спеціальна програма проаналізувала 2,5 тис. годин відео на YouTube. Це дозволило визначити кількість бойової техніки на Донбасі.