Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Справа Іловайська»: матеріали передано до СБУ, фото: "День ТВ"

«Справа Іловайська»: матеріали передано до СБУ

26 лис 2019, 13:27
999

«Справу Іловайська» передали до Служби безпеки України (СБУ).

Подальшим розслідуванням займуться співробітники відомства. Про це повідомляють «Українські Національні Новини».

Євгенія Сливко, прес-секретар Головного військового прокурора, зазначила, що тепер матеріали вивчатимуть представники СБУ. Деталі вона не розповіла.

Справа передана за підслідністю до СБУ, — заявила Євгенія Сливко.

Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1 150 томів. З них понад 550 мають гриф «Цілком таємно» і «Таємно».

Раніше група розслідувачів Forensic Architecture повідомила, що в боях за Іловайськ воювало 300 одиниць військової техніки РФ. У Великій Британії спеціальна програма проаналізувала 2,5 тис. годин відео на YouTube. Це дозволило визначити кількість бойової техніки на Донбасі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше