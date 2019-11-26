«Дело Иловайска»: материалы переданы в СБУ, фото: "День ТВ"

https://racurs.ua/n129958-delo-ilovayska-materialy-peredany-v-sbu.html

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«Дело Иловайска» передали в Службу безопасности Украины (СБУ).

Дальнейшим расследованием займутся сотрудники ведомства. Об этом сообщают «Українські Національні Новини».

Евгения Сливко, пресс-секретарь Главного военного прокурора, отметила, что теперь материалы изучат представители СБУ. Детали она не раскрыла.

Дело передано по подследственности в СБУ, — заявила Евгения Сливко.

Объем материалов уголовного производства составляет более 1150 томов. Из них более 550 имеют гриф «Совершенно секретно» и «Секретно».

Ранее группа расследователей Forensic Architecture сообщила, что в боях за Иловайск воевало 300 единиц военной техники РФ. В Великобритании специальная программа проанализировала 2,5 тыс. Часов видео на YouTube. Это позволило определить количество боевой техники на Донбассе.