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«Дело Иловайска»: материалы переданы в СБУ, фото: "День ТВ"
«Дело Иловайска»: материалы переданы в СБУhttps://racurs.ua/n129958-delo-ilovayska-materialy-peredany-v-sbu.htmlРакурс
«Дело Иловайска» передали в Службу безопасности Украины (СБУ).
Дальнейшим расследованием займутся сотрудники ведомства. Об этом сообщают «Українські Національні Новини».
Евгения Сливко, пресс-секретарь Главного военного прокурора, отметила, что теперь материалы изучат представители СБУ. Детали она не раскрыла.
Дело передано по подследственности в СБУ, — заявила Евгения Сливко.
Объем материалов уголовного производства составляет более 1150 томов. Из них более 550 имеют гриф «Совершенно секретно» и «Секретно».
Ранее группа расследователей Forensic Architecture сообщила, что в боях за Иловайск воевало 300 единиц военной техники РФ. В Великобритании специальная программа проанализировала 2,5 тыс. Часов видео на YouTube. Это позволило определить количество боевой техники на Донбассе.
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