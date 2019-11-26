За случайный запуск ракеты в Крыму российских военных оштрафовали на 31 млн рублей

Ракета Х-29, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129957-za-sluchaynyy-zapusk-rakety-v-krymu-rossiyskih-voennyh-oshtrafovali-na-31-mln-rubley.html

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Двух российских военных, которые в ангаре воинской части, расположенной в городе Саки во временно оккупированном Крыму, спровоцировали несанкционированный запуск ракеты, так называемый Крымский гарнизонный военный суд приговорил к уплате 31 млн рублей (более 11,6 млн грн).

В такую ​​сумму суд оценил нанесенный инцидентом ущерб. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Инцидент произошел 1 октября 2017 года. Тогда техники этой воинской части, используя оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных средств поражения, среди которых были две ракеты класса «воздух-поверхность» Х-29ТД, с которыми перед этим осуществлял вылет истребитель Су 30СМ.

Техники, нарушив регламент работ, не проверили исправность чековых механизмов одной из этих ракет, в результате чего при подаче тока произошло срабатывание пиропатронов и ракета стартовала.

Вес этой ракеты составляет около 700 кг (из них взрывчатка — 100 кг), длина — 4 м. Полет ракеты был недолгим и не привел к взрыву или человеческих жертвам. Однако в итоге были уничтожены еще одна такая ​​же ракета, ворота и часть стены ангара, а также повреждены военная техника и оборудование, в том числе комплекс «Ока».

Убытки в результате инцидента сначала были оценены в более 45,5 млн рублей (более 17 млн ​​грн), однако суд эту сумму уменьшил, мотивировав это решение тем, что у комплекса «Ока» в результате инцидента только появились вмятины, а часть поврежденного оборудования эксплуатировалась более 20 лет и имела уже значительно меньшую остаточную стоимость.

Один из военных оплатит 16 млн рублей (более 6 млн грн), второй — 15 млн (более 5,6 млн грн). Таких средств у них пока нет, поэтому выплаты, как ожидается, растянутся на десятилетия.

Напомним, по оценкам украинских властей, на территорию временно оккупированного Крыма с территории РФ переселились около 500 тыс. россиян.