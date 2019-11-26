Ракета Х-29, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129957-za-vypadkovyy-zapusk-rakety-v-krymu-rosiyskyh-viyskovyh-oshtrafuvaly-na-31-mln-rubliv.html

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Двох російських військових, які в ангарі військової частини, розташованої у місті Саки в тимчасово окупованому Криму, спровокували несанкційований запуск ракети, так званий Кримський гарнізонний військовий суд засудив до сплати 31 млн рублів (понад 11,6 млн грн).

В таку суму суд оцінив завданий інцидентом збиток. Про це повідомляє видання «Коммерсант».

Інцидент стався 1 жовтня 2017 року. Тоді техніки цієї військової частини, використовуючи оперативно-тактичний ракетний комплекс «Ока», здійснювали контроль за технічним станом авіаційних керованих засобів ураження, серед яких були дві ракети класу «повітря-поверхня» Х-29ТД, з якими перед цим здійснював виліт винищувач Су-30СМ.

Техніки, порушивши регламент робіт, не перевірили справність чекових механізмів однієї з цих ракет, в результаті чого при подачі струму відбулося спрацьовування піропатронів і ракета стартувала.

Вага цієї ракети складає близько 700 кг (з них вибухівка — 100 кг), довжина — 4 м. Політ ракети був недовгим і не призвів до вибуху чи людських жертв. Проте в результаті було знищено ще одну таку ж ракету, ворота та частину стіни ангару, а також пошкоджено військову техніку й обладнання, зокрема й комплекс «Ока».

Збитки в результаті інциденту спочатку були оцінені в понад 45,5 млн рублів (понад 17 млн грн), проте суд цю суму зменшив, мотивувавши це рішення тим, що в комплексу «Ока» в результаті інциденту лише з’явилися вм’ятини, а частина пошкодженого обладнання експлуатувалася понад 20 років і мала вже значно меншу залишкову вартість.

Один із військових сплатить 16 млн рублів (понад 6 млн грн), інший — 15 млн (понад 5,6 млн грн). Таких коштів в них наразі немає, тож виплати, як очікується, розтягнуться на десятиліття.

Нагадаємо, за оцінками української влади, на територію тимчасово окупованого Криму з території РФ переселилися близько 500 тис. росіян.