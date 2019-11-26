Сенцову вручають премію Сахарова, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n129955-sencovu-vruchaut-premiu-saharova-translyaciya.html

Ракурс

У вівторок українському режисерові, екс-бранцю Кремля Олегу Сенцову вручають премію імені академіка Сахарова в залі засідань Європейського парламенту. Кримчанин Сенцов приїхав для цього у Страсбург.

Під час церемонії нагородження Сенцов ​виступить з промовою. Цією премією Сенцова нагородили у 2018 році. Тоді Росія утримувала його в ув’язненні і нагороду отримали його сестра Наталя Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.

Премія Сахарова заснована Європарламентом в 1988 році. Її вручають особам, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі.

Радянський вчений, правозахисник і дисидент Андрій Сахаров переслідувався владою СРСР. За правозахисну діяльність його позбавили радянських нагород і премій, а у 1980 році висланий з дружиною Оленою Боннер з Москви до Горького (Нижній Новгород).

У 2019 році премію Сахарова присудили засудженому до довічного ув’язнення в 2014 році китайському економісту та правозахиснику Ільхаму Тохті, котрий захищає права уйгурської нацменшини в КНР.