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Ракурс
Сенцову вручають премію Сахарова, фото — "Радіо Свобода"

Сенцову вручають премію Сахарова (ТРАНСЛЯЦІЯ)

26 лис 2019, 13:09
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У вівторок українському режисерові, екс-бранцю Кремля Олегу Сенцову вручають премію імені академіка Сахарова в залі засідань Європейського парламенту. Кримчанин Сенцов приїхав для цього у Страсбург.

Під час церемонії нагородження Сенцов ​виступить з промовою. Цією премією Сенцова нагородили у 2018 році. Тоді Росія утримувала його в ув’язненні і нагороду отримали його сестра Наталя Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.

Премія Сахарова заснована Європарламентом в 1988 році. Її вручають особам, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всій земній кулі.

Радянський вчений, правозахисник і дисидент Андрій Сахаров переслідувався владою СРСР. За правозахисну діяльність його позбавили радянських нагород і премій, а у 1980 році висланий з дружиною Оленою Боннер з Москви до Горького (Нижній Новгород).

У 2019 році премію Сахарова присудили засудженому до довічного ув’язнення в 2014 році китайському економісту та правозахиснику Ільхаму Тохті, котрий захищає права уйгурської нацменшини в КНР.

Джерело: Ракурс


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