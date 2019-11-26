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Ракурс
Сенцову вручают премию Сахарова, фото — "Радио Свобода"

Сенцову вручают премию Сахарова (ТРАНСЛЯЦИЯ)

26 ноя 2019, 13:09
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Во вторник украинскому режиссеру, экс-пленнику Кремля Олегу Сенцов вручают премию имени академика Сахарова в зале заседаний Европейского парламента. Крымчанин Сенцов приехал для этого в Страсбург.

Во время церемонии награждения Сенцов выступит с речью. Этой премией Сенцова наградили в 2018 году. Тогда Россия удерживала его в заключении и награду вручили его сестре Наталье Каплан и адвокату Дмитрию Динзе.

Премия Сахарова основана Европарламентом в 1988 году. Ее вручают людям, которые сделали исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару.

Советский ученый, правозащитник и диссидент Андрей Сахаров преследовался властями СССР. За правозащитную деятельность его лишили советских наград и премий, а в 1980 году выслали с женой Еленой Боннэр из Москвы в Горький (Нижний Новгород).

В 2019 году премию Сахарова присудили осужденному к пожизненному заключению в 2014 году китайскому экономисту и правозащитнику Ильхаму Тохты, который защищает права уйгурского нацменьшинства в КНР.

Источник: Ракурс


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