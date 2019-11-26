Сенцову вручили премію Сахарова: він закликав не вірити Путіну, який вбив тисячі українців

https://racurs.ua/ua/n129961-sencovu-vruchyly-premiu-saharova-vin-zaklykav-ne-viryty-putinu-yakyy-vbyv-tysyachi-ukrayinciv.html

Ракурс

Олег Сенцов отримав сьогодні премію ім. Сахарова, якою його відзначили ще в 2018 році, коли він перебував у російській в’язниці.

Під час свого виступу на церемонії нагородження Сенцов закликав у жодному разі не вірити словам і публічним діям президента Росії Володимира Путіна.

Не вірте Путіну! Росіяни обов’язково обдурять, вони не хочуть миру на Донбасі, вони не хочуть миру в Україні. Вони хочуть бачити Україну на колінах! Пам’ятайте про кожного з 13 тис. загиблих на Донбасі, про сотні українців у російських тюрмах, яких можуть катувати прямо зараз, про кримських татар, у яких тривають обшуки, про дітей, які залишилися без батьків, про солдатів, які зараз сидять в окопах, захищаючи нашу країну і ризикуючи життям, — закликав Сенцов.

Премія ім. Сахарова вручається з 1988 року громадянам і організаціям, які захищають права та основоположні свободи людини, відстоюють розвиток демократії та верховенства права. Її названо на честь відомого радянського дисидента Андрія Сахарова.

Сенцов став лауреатом премії Сахарова минулого року, коли перебував за ґратами в заполярній колонії «Білий ведмідь» у російському місті Лабитнангі. У колонії він провів 5 із 20 років увязнення, до якого його засудили у Росії за сфабрикованим звинуваченням у нібито намірі підірвати пам’ятник Леніну в окупованому Криму.