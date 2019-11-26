Детективы НАБУ задержали председателя Киевской таможни Тупальского, фото: facebook

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Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало заместителя председателя Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 таможенников.

Правоохранители проводят обыски из-за дела двухлетней давности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас осуществляются следственные мероприятия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Действия задержанных квалифицируются по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Всего задержано 10 человек.

Сам Тупальский прокомментировал задержание. Он отметил, что сотрудники Киевской городской таможни не нарушали законодательства. Обвинение по делу Альпарина, по его мнению, безосновательны.

Вадима Альперина называют «королем контрабанды». Он может быть связан с махинациями по возмещению налогов при импорте товара из Китая. Его также обвиняют в предложении 800 тыс. долл. взятки сотруднику НАБУ.

Напомним, в октябре директора госпредприятия в Харьковской области задержали при попытке дачи взятки на сумму 100 тыс. долл. старшему детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). За эти средства чиновник планировал добиться закрытия уголовного производства.