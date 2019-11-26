Продаж української землі іноземцям: в ЄС озвучили свою позицію

Продаж землі. Фото: vgorode.ua

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Продаж української землі іноземцям зовсім не є вимогою Євросоюзу, оскільки у самій Європі не існує єдиних правил купівлі земельних ділянок громадянами інших держав. Таку заяву зробив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Посол уточнив, що в Угоді про асоціацію з ЄС немає пункту, який зобов’язує керівництво України проводити земельну реформу, повідомляє «Європейська правда».

Маасікас додав, що всі дипломати чудово розуміють, наскільки болючим є земельне питання для українських фермерів. Українські аграрії побоюються, що західні інвестори можуть взяти вигідні кредити і скласти їм серйозну конкуренцію на ринку сільгосппродукції.

Посол вважає, що українська влада зобов’язана розробити програму підтримки українського сільгоспвиробника, а також запустити програми кредитування, щоб українські аграрії змогли купити землю.

Маасікас не став заперечувати, що закордонним інвесторам дуже б хотілося мати можливість придбати землю в Україні, але керівництво ЄС чудово розуміє, що дане питання дуже болюче для українського суспільства. Тому з боку ЄС немає ніяких вимог щодо відкриття ринку землі в Україні, і на керівництво України з даного приводу не здійснюється ніякого тиску.

Нагадаємо, що 13 листопада 2019 року Верховна Рада проголосувала в першому читанні за пакет законів, що регулюють ринок землі в Україні. Юлія Тимошенко заявила, що перед винесенням на голосування в парламент законопроектів щодо земельної реформи, необхідно провести всеукраїнський референдум.