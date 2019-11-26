Під Радою мітингують на підтримку адвоката родин героїв Небесної сотні. Фото: zbruc.eu

https://racurs.ua/ua/n129993-ne-zlyy-spravy-maydanu-pid-radou-vlashtuvaly-akciu-na-pidtrymku-advokata-rodyn-geroyiv.html

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Акція на підтримку адвоката родин Небесної сотні Євгенії Закревської, яка оголосила голодування, відбувається 26 листопада біля Верховної Ради.

Активісти прийшли підтримати адвоката, яка голодує через призупинення розслідування справ Майдану. Акція має назву «Не злий справи Майдану!». Люди тримають у руках плакати з вимогами розслідувати злочини. Трансляцію заходу проводили українські ЗМІ.

Як відомо, що з 20 листопада Генпрокуратура втратила функцію слідства, відтак розформовується Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке здійснювало слідство у справах злочинів щодо учасників Революції гідності.

Його співробітникам запропонували здійснювати процесуальне керівництво цими справами в Генпрокуратурі або продовжити у них слідство, перейшовши до Державного бюро розслідувань після переатестації. В результаті розслідування справ Майдану призупинене щонайменше до 3 грудня.

Нагадаємо, після цього адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Захисник відзначила, що голодуватиме доти, доки Верховна Рада не прийме поправку до закону про ДБР, яка дозволить слідчим Генпрокуратури, котрі займалися розслідуванням справ Майдану, перейти до бюро без конкурсу.