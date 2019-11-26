У Києві шахраї продавали мандат нардепа партії Слуга народу. Фото: molbuk.ua

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У Києві затримали шахраїв, які прикривалися зв’язками в Офісі президента Володимира Зеленського.

Виявилося, що зловмисники намагалися «продати» місце в прохідній частині списку політичної сили «Слуга народу» на наступних виборах до Верховної Ради. Про це 26 листопада повідомляє «Новое Время» із посиланням на джерело в Офісі президента.

У прес-службі поліції Києва повідомили, що зловмисники намагалися «продати» мандат нардепа киянці, але та звернулася із заявою до правоохоронних органів. Шахраїв затримали під час зустрічі з клієнткою в районі станції метро «Чернігівська».

Затриманими виявилися мешканці столиці, 1973 та 1951 років народження, які раніше вже були раніше судимі за різні злочини. Більше того, одного з шахраїв поліція затримала за скоєння аналогічного злочину. Тоді суд обрав зловмиснику запобіжний захід тримання під вартою та визначив заставу близько 154 тис. грн, яку той він сплатив та опинився на волі.

Однак належних висновків для себе чоловік не зробив та повернувся до злочинної діяльності. Разом зі знайомим він запропонував свої «послуги» жінці, яка приймає участь у конкурсі на заміщення посади на державній службі, за 1 млн 500 тис. євро вирішити питання з отримання нею мандату народного депутата України. Ця пропозиція викликала у клієнтки сумніви, про що вона повідомила у відповідні служби. Затримані надають поліцейським пояснення, готуються матеріали про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, 26 листопада столичні правоохоронці викрили зловмисників, які обманом намагалися заволодіти коштами в розмірі 1,5 млн євро (майже 40 млн грн) за нібито сприяння у призначенні на політичну посаду. Шахраїв затримали під час передачі їм половини цієї суми — 750 тис. євро. Очікується, що затриманим повідомлять про підозру у вчиненні шахрайства (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.