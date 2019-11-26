В Киеве мошенники продавали мандат нардепа партии Слуга народа. Фото: molbuk.ua

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В Киеве задержали мошенников, которые прикрывались связями в Офисе президента Владимира Зеленского.

Оказалось, что злоумышленники пытались «продать» место в проходной части списка политической силы «Слуга народа» на следующих выборах в Верховную Раду. Об этом 26 ноября сообщает «Новое Время» со ссылкой на источник в Офисе президента.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что злоумышленники пытались «продать» мандат нардепа киевлянке, но та обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Мошенников задержали во время встречи с клиенткой в районе станции метро «Черниговская».

Задержанными оказались жители столицы, 1973 и 1951 годов рождения, которые ранее уже были ранее судимы за различные преступления. Более того, одного из мошенников полиция задержала за совершение аналогичного преступления. Тогда суд избрал злоумышленнику меру пресечения содержания под стражей и определил залог около 154 тыс. грн, который тот оплатил и оказался на свободе.

Однако должных выводов для себя мужчина не сделал и вернулся к преступной деятельности. Вместе со знакомым он предложил свои «услуги» женщине, которая принимает участие в конкурсе на замещение должности на государственной службе, за 1 млн 500 тыс. евро решить вопрос получения им мандата народного депутата Украины. Это предложение вызвало у клиентки сомнения, о чем она сообщила в соответствующие службы. Задержанные предоставляют полицейским объяснения, готовятся материалы об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения, — отметили в полиции.

Напомним, 26 ноября столичные правоохранители разоблачили злоумышленников, которые обманом пытались завладеть денежными средствами в размере 1,5 млн евро (почти 40 млн грн за якобы содействие в назначении на политическую должность. Мошенников задержали во время передачи половины этой суммы — 750 тыс. евро. Ожидается, что задержанным сообщат о подозрении в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса). За данное правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.