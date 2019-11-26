ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом. Фото: delo.ua

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Ракурс

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 26 ноября завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области.

Сегодня прошла верификация миссией ОБСЕ завершения разведения сил и средств на участке № 2 в Золотом. Такие действия предусматривало решение Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов. Кроме того, спасатели демонтировали объекты военного назначения и фортификационные сооружения.

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые предусмотрены минскими договоренностями в части, которые касались процесса разведения войск и техники. Чиновник отметил, что разведение прошло зеркально с обеих сторон.

Ранее сообщалось о завершении разведения сил на участке № 3 — территории сел Петровское и Богдановка. Финальная фаза зеркального отступления сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск состоялась 11 ноября.

Разминирование территории на Донбассе, в частности, на участке № 3 началось 13 ноября. В пресс-центре ООС заявили, что на разминирование этой территории отведено до семи суток. Это прописано в плане графике разведения сил и средств, принятом 1 октября в Минске.