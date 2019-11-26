Мультиварка — лидер в гонке техники для кухни

https://racurs.ua/n129909-multivarka-lider-v-gonke-tehniki-dlya-kuhni.html

Ракурс

Современная бытовая техника — надежная, практичная, мощная и компактная. Ей по силам справиться с любыми задачами. Одним из лидеров продаж в категории кухонной техники является мультиварка. Ее хвалят не только консультанты магазинов, но и владельцы, которые рискнули когда-то купить мультиварку и не прогадали.

Почему мультиварка must have на кухне и в чем ее главные преимущества — расскажем в статье.

Мультиварка vs плита, духовка, микроволновка

Универсальность — главное преимущество мультиварки. Она с легкостью сможет заменить варочную поверхность, духовой шкаф и даже микроволновку, в которой, как известно, можно не только разогревать пищу, но и готовить ее. В названии техники приставка «мульти» говорит сама за себя. Ведь один прибор — это, по сути:

пароварка;

кастрюля;

сковорода;

скороварка;

духовка;

хлебопечка;

йогуртница.

В дополнение к способам приготовления, мультиварка имеет несколько режимов — выпечка, жарка, тушение. Многие модели оснащены отдельными программами для молочных каш, плова, первых блюд, выпечки хлеба или приготовления кисломолочных напитков.

Скорость приготовления

Если стоять с секундомером возле закипающей кастрюли и мультиварки без функции скороварки, то можно получить примерно равный результат. Если активировать скороварку, то на приготовление уйдет 10−15 минут. Но не стоит забывать, что в мультиварке все процессы происходят без участия человека. Обед готовится в тот момент, когда владелец техники занимается своими делами — что может быть лучше?

Польза и безопасность

Покрытие чаши мультиварки позволяет готовить с минимальным использованием жиров. Блюда не будут прилипать, подгорать, выкипать. К тому же полностью отсутствует риск получить ожоги от брызг масла или клубов пара.

Благодаря разнообразию дополнительных насадок, решетки для пароварки или бутылочек для йогурта, получится с легкостью придерживаться принципов здорового питания.

Дополнительные функции

Если еще остались какие-то сомнения, то дополнительные возможности техники развеют их навсегда. Самые популярные из них:

отложенный старт;

подогрев.

Утренний подъем, сборы, домашние дела. Где найти время на приготовление полноценного завтрака? Мультиварка решает такую проблему. С функцией «отложенный старт» можно с вечера поместить продукты в чашу, выставить таймер, и техника приготовит любимое блюдо аккурат к вашему пробуждению. Такая функция будет полезна и в течение дня, поскольку по такому принципу мультиварка может готовить обед или ужин ко времени прихода домой ее владельца.

Подогрев — не менее важная функция. Мультиварка способна долгое время поддерживать температуру, оставляя блюдо теплым, но не пересушивая или переваривая его.

Финальным аргументом должен стать стильный дизайн и эргономичное исполнение. Мультиварка имеет плавную обтекаемую форму, небольшой вес и габариты. А после использования она легко поместится в кухонный шкаф.