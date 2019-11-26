Трансплантация органов иностранцам остановлена в Индии: Киев будет договариваться об исключении для украинцев. Фото: 5 канал

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Трансплантация органов в Индии стала насущным вопросом для чиновников из Министерства здравоохранения. Сейчас планируется межминистерское обсуждение по проведению операций восьми гражданам Украины.

Представители Министерства здравоохранения Украины планируют провести оперативную встречу с представителями Министерства здравоохранения Республики Индия. На встрече будут решаться вопросы лечения украинцев, ожидающих операции по трансплантации в Индии. Об этом во время пресс-конференции 26 ноября в Киеве сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, информирует сайт Минздрава.

Министр отметила, что в 2019 году на лечение в Индию за государственный счет на трансплантацию органов были направлены шесть пациентов. Еще два гражданина Украины находятся там с прошлого года. Из этих восьми украинцев донорские органы ждут два ребенка.

Из-за введения запрета на трансплантации для граждан других государств в Индии операции украинцев фактически заблокированы. Но на их лечение методом трансплантации в течение 2018−2019 годов Украина перечислила 2,1 млн долл.

Скалецкая добавила, что стоимость лечения одного пациента колеблется от 95 тыс. до 155 тыс. долл. в зависимости от диагноза.

Напомним, что в середине ноября врачи города Ковель успешно трансплантировали почку 34-летней пациентке, которая длительное время страдала хроническим заболеванием и шесть лет посещала сеансы гемодиализа.