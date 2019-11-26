Трансплантація органів іноземцям зупинена в Індії: Київ домовлятиметься про виключення для українців. Фото: 5 канал

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Трансплантація органів в Індії стала нагальним питанням для чиновників з Міністерства охорони здоров’я. Наразі планується міжмінстерське обговорення щодо проведення операцій вісьмом громадянам України.

Представники Міністерства охорони здоров’я України планують провести оперативну зустріч з представниками Міністерства охорони здоров’я Республіки Індія. На зустрічі будуть вирішуватися питання щодо лікування українців, які очікують операції з трансплантації в Індії. Про це під час прес-конференції 26 листопада у Києві повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, інформує сайт МОЗ України.

Міністр наголосила, що у 2019 році на лікування в Індію за державний рахунок з метою трансплантації органів було спрямовано шість пацієнтів. Ще двоє громадян України перебувають там з минулого року. З цих восьми українців донорських органів очікують двоє дітей.

Через введення заборони на трансплантацію для громадян інших держав в Індії операції для українців фактично заблоковані. Але на їх лікування методом трансплантації протягом 2018−2019 років Україна перерахувала 2,1 млн дол.

Скалецька додала, що вартість лікування одного пацієнта коливається від 95 тис. до 155 тис. дол. залежно від діагнозу.

Нагадаємо, що у середині листопада лікарі міста Ковель успішно трансплантували нирку 34-річній пацієнтці, котра тривалий час страждала на хронічне захворювання і шість років відвідувала сеанси гемодіалізу.